Bei einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall in Unterhaching verursacht eine 78-Jährige mit ihrem Pkw einen erheblichen Sachschaden.

In Unterhaching hat sich ein nicht ganz alltäglicher Unfall ereignet. (Symbolbild)

Ein nicht ganz alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Unterhaching ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine 78-jährige Österreicherin, mit Wohnsitz in München, mit ihrem Pkw auf der Münchner Straße Richtung München unterwegs.

Aus noch unbekannten Gründen geriet die 78-Jährige nach der Einmündung zur Gartenstraße mit ihrem Fahrzeug zu weit rechts und touchierte dadurch einen ordnungsgemäß geparkten Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf einen davor parkenden Mini und dieser wiederum auf einen davor parkenden Subaru aufgeschoben.

Pkw überschlägt sich und landet auf dem Dach

Der Pkw der 78-Jährigen überschlug sich nach dem Aufprall und landete auf dem Dach. Dadurch zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu und wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Alle vier in den Unfall involvierten Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro beziffert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung musste die Münchner Straße in beide Richtungen komplett gesperrt werden, was im Feierabendverkehr erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen zur Folge hatte.