Tötungsdelikt im Landkreis Starnberg: Polizei setzt Taucher ein

Ein Mann wird tot neben seinem Auto gefunden. Der erste Verdacht bestätigt sich rasch: Er starb keines natürlichen Todes. Dann schildern die Ermittler ein weiteres Detail und schicken Taucher an den Pilsensee.

Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod des Mannes aus. (Symbolbild)

Update, 30. September, 14.45 Uhr: Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord laufen die Ermittlungen wegen des Tötungsdeliktes in Seefeld/Hechendorf im Landkreis Starnberg weiterhin auf Hochtouren.

Gruppe von Polizeitauchern am Pilsensee

Am Freitag, 25. September, war der Leichnam eines 66-jährigen Mannes in Seefeld aufgefunden worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt in alle Richtungen. "Für heute wurde eine Gruppe von Polizeitauchern der Bereitschaftspolizei München an den in Tatortnähe gelegenen Pilsensee beordert", heißt es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Die Absuche des Sees reihe sich ein in eine Kette von Maßnahmen zur polizeilichen Spurensuche und Spurensicherung ein. Die Polizei bittet zudem "aus gegebenem Anlass" darum, die Privatsphäre der Angehörigen des Opfers und der Bewohner von Hechendorf zu wahren.

Polizei bittet um Videoaufnahmen

Ursprungsartikel, 27. September, 15.23 Uhr: Ein im oberbayerischen Seefeld am Pilsensee tot aufgefundener Mann ist erschossen worden. "Es wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann sei an einer Schussverletzung gestorben.

Am Vortag hatte es zu dem Vorfall im Landkreis Starnberg vonseiten der Ermittler zunächst nur geheißen, es habe "Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung" gegeben. Eine Obduktion des Leichnams habe den Tod durch äußere Gewalteinwirkung bestätigt.

Details und Hintergründe der Tat blieben jedoch auch am Sonntag weiterhin im Dunkeln. "Es wird mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt", sagte die Sprecherin. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Besonders Videoaufzeichnungen aus der Nacht zum Freitag, ob von Hofeinfahrtskameras oder Kameras mit Wächterfunktion in Autos, seien wichtig. "Jeder Hinweis kann wertvoll sein."

Der 66-Jährige war am Freitagmorgen im Seefelder Gemeindeteil Hechendorf leblos in seiner Grundstückseinfahrt neben seinem Auto gefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Nachdem es Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gab, wurde zur Klärung der genauen Todesumstände eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und die Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt.