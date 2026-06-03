Tödlicher Unfall im Kreis Dachau: Polizei nennt weitere Details

Bei einem Unfall im Landkreis Dachau ist eine 61-jährige Frau ums Leben gekommen, als ein BMW in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und mit einem Toyota zusammenstieß. Drei Männer wurden verletzt.

Eine 61-Jährige kommt bei einem Autounfall im Landkreis Dachau ums Leben. (Symbolbild)

Update, 3. Juni, 11.13 Uhr: Die Polizei hat weitere Einzelheiten zu dem tödlichen Verkehrsunfall am Dienstag genannt. Demnach befuhr ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Markt Indersdorf gegen 17 Uhr mit einem BMW die Ortsverbindungsstraße – in Verlängerung der Dachauer Straße – von Vierkirchen kommend nach Röhrmoos.

BMW gerät aus ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn

Im BMW saßen ein 17-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Augsburg und ein 20-Jähriger aus dem Gemeindebereich Vierkirchen. Aus bislang weiter ungeklärter Ursache geriet der BMW in einer Kurve im Waldstück auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Toyota kollidierte, der von einer 61-jährigen Portugiesin aus der Gemeinde Weichs gelenkt wurde.

Der Wagen der Frau wurde in das angrenzende Waldstück geschleudert, der BMW touchierte einen weiteren Verkehrsteilnehmer, ehe er ebenfalls von der Fahrbahn abkam und im Graben landete.

61-jährige Autofahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Den Angaben zufolge musste die sofort alarmierte Feuerwehr die 61-Jährige aus dem Fahrzeug bergen. Die Frau wurde durch die Rettungskräfte reanimiert, erlag jedoch trotz der sofort eingeleiteten medizinischen Maßnahmen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

"Der 19-jährige BMW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls schwer verletzt, die beiden Mitfahrer kamen mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser", so die Polizei weiter. An den beiden Fahrzeugen sei jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von je etwa 30.000 Euro.

Insgesamt rund 70.000 Schaden, Mercedes-Fahrer bleibt unverletzt

Der Mercedes des weiteren Unfallbeteiligten, es handelt sich um einen 36-jährigen Mann aus der Gemeinde Vierkirchen – wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls beschädigt. Der Mann blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Tödlicher Unfall: 61-Jährige erliegt vor Ort ihren schweren Verletzungen

Erstmeldung, 2. Juni, 21.16 Uhr: Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, war ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Dachau kurz nach 17 Uhr mit einem BMW von Vierkirchen kommend in Richtung Schönbrunn unterwegs. Zwischen der Kreisstraße DAH 3 und der Kreisstraße DAH 10 kam der BMW nahe der Ortschaft Rudelzhofen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der BMW mit einem entgegenkommenden Toyota, am Steuer saß eine 61-Jährige aus dem Landkreis Dachau.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge stark deformiert und in das angrenzende Waldstück bzw. in den Straßengraben geschleudert. Die 61-jährige Toyota-Fahrerin zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass sie diesen noch an der Unfallstelle erlag.

Der 19-jährige BMW-Fahrer sowie seine beiden männlichen Mitfahrer (17 und 20), beide aus dem Landkreis Augsburg, wurden ebenfalls zum Teil schwer verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus transportiert.

Die Verbindungsstraße war nach dem Unfall noch bis in die späten Abendstunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft München II ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an.