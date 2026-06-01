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Landkreis Dachau: 250.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Haimhausen brennt es zunächst auf einem Balkon, dann im Dachstuhl. Die Feuerwehr kann das Schlimmste verhindern, und doch ist der Schaden beträchtlich.
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Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt und kann derzeit nicht genutzt werden. (Symbolbild)
Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt und kann derzeit nicht genutzt werden. (Symbolbild) © imago images/Die Videomanufaktur

Update, 1. Juni, 16.07 Uhr: Wie berichtet war am Sonntag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Haimhausen ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Spezialisten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck vor Ort

Den alarmierten Feuerwehren gelang es, ein Ausbreiten des Brandes auf das gesamte Wohnhaus zu verhindern. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro. Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt und kann derzeit nicht genutzt werden.

Spezialisten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck untersuchten am Montag den Brandort. "Klare Hinweise auf die Ursache für das Feuer ergaben sich bislang nicht", so die Polizei.

Feuer auf dem Balkon breitet sich auf Dachstuhl aus 

Erstmeldung, 31. Mai, 18.52 Uhr: Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonntagnachmittag auf dem Balkon einer Wohnung im Haimhausener Ortsteil Ottershausen (Landkreis Dachau) ein Feuer ausgebrochen, teilt die Polizei mit.

Trotz schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehren habe das Feuer anschließend auf den Dachstuhl des Anwesens am Neufeldweg übergegriffen.

"Nach bisherigen Erkenntnissen befindet sich niemand mehr im Gebäude, Hinweise auf etwaige verletzte Personen sind bislang nicht bekannt", heißt es weiter: "Die Löscharbeiten dauern an."

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