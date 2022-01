Tödlicher Unfall in Weyarn: Autofahrer wird von Zug erfasst

Im Landkreis Miesbach hat ein Zug der BRB ein Auto erfasst. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch vor Ort.

Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang bei Thalham.

Thomas Gaulke 3 Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang bei Thalham.

Miesbach - An einem Bahnübergang bei Thalham in der Gemeinde Weyarn ist es am Dienstag zu einem tragischen Unfall gekommen. Gegen 15.30 Uhr erfasste ein Zug der Bayerischen Regiobahn (BRB) ein Auto und schleifte das Fahrzeug über 100 Meter mit.

Der 65-jährige Fahrer des Subaru wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb nach Angaben der Polizei noch vor Ort. Der Zug wurde von der Feuerwehr evakuiert. Die 42 Fahrgäste mussten mit Bussen weiterfahren. Der 43 Jahre alte Zugführer erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen.