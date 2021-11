Studie belegt sexuellen Missbrauch in Kinderheim am Starnberger See

Eine neue Studie beweist nach Angaben des Paritätischen in Bayern massiven sexuellen Missbrauch in einem früheren Kinderheim am Starnberger See.

15. November 2021 - 17:29 Uhr | AZ/dpa

In dem Heim soll es zu demütigenden Strafen, Prügel, sexualisierter Gewalt und Misshandlungen durch Heimpersonal und den Gemeindepfarrer gekommen sein. (Symbolbild) © dpa