Streit in Unterhachinger Pflegeheim - 93-Jährige stirbt nach Sturz

In einem Unterhachinger Pflegeheim kommt eine Bewohnerin nach einem Streit ums Leben.

Unterhaching - In einem Pflegeheim in Unterhaching kam es am Freitag zu einem Streit zweier Personen, den eine 93-Jährige mit dem Leben bezahlen musste. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, kam es im Rahmen einer Silvesterfeier zu Streitigkeiten zwischen einer 93-jährigen Bewohnerin und einem 89-jährigen Bewohner.

93-Jährige stirbt nach Streit mit 89-Jährigem

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 93-Jährige zum Lüften ein Fenster geöffnet haben, woran sich jedoch der 89-Jährige störte.

Dabei kam es zunächst zu einem verbalen Streit, der sich in einer körperlichen Auseinandersetzung fortsetzte. Dabei stürzte die 93-Jährige zu Boden und zog sich eine Verletzung zu. Die Bewohnerin wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am 1. Januar verstarb.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.