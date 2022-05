Straßlach: Passantin findet Bewusstlosen auf der Straße – Polizei sucht Zeugen

In Straßlach liegt ein 53-Jähriger nachts auf dem Gehweg. Er ist schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Straßlach - Eine Studentin, die am Montag um vier Uhr morgens auf der Münchner Straße unterwegs gewesen ist, hat dort einen Mann entdeckt, der bewusstlos am Boden lag. Nicht weit von ihm lag ein Fahrrad der Marke BBF. Die junge Frau alarmierte die Rettungskräfte und versuchte, sich so gut wie möglich um den blutenden Verletzten zu kümmern. Polizeibeamte und ein Sanka eilten herbei.

Straßlach: 53-Jähriger im Krankenhaus

Nach einer Erstversorgung brachten ihn die Nothelfer in eine Klinik. Die Identität des Mannes konnte jedenfalls schnell geklärt werden. Der Mann ist 53 Jahre alt. Wahrscheinlich ist er auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Doch auch das bleibt zunächst ungeklärt.

In der Klinik wurden mehrere Brüche festgestellt. Der Mann hat eine Schädelfraktur, einen Rippenbruch sowie einen Schulterbruch. Er wird seit Montagmorgen stationär versorgt. In Lebensgefahr ist er immerhin nicht.

War es Fahrerflucht?

Nun rätselt die Polizei: War es Fahrerflucht, hat ihn jemand also angefahren und ist verschwunden? Oder ist der Mann ganz ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hat sich so schwer verletzt?

Die Beamten warten nun darauf, dass sie den Mann vernehmen können. Auch Zeugen werden gesucht: Hinweise unter 089/62163322.