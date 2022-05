Sexuelle Belästigung und Schlägerei vor der Wache: Bundespolizei im Dauereinsatz

Ein sexueller Übergriff, Streithähne und Schlägereien hielten die Bundespolizei in der Nacht auf Dienstag auf Trab.

München - Es war eine außergewöhnlich unruhige Nacht, wenn die Bundespolizei von "Dauereinsatz" spricht. In mehreren Fällen am Ostbahnhof und Hauptbahnhof musste sie in der Nacht auf Dienstag ausrücken, weil ein Streit eskalierte oder Menschen sich übergriffig verhielten.

Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof München

Ein 52-jähriger Mann hat in der Nacht am Hauptbahnhof eine 18-jährige Frau sexuell belästigt, während sie mit ihrem 29-jährigen Freund unterwegs war. Er hat sie gegen ihren Willen im Gesicht und am Oberschenkel angefasst und auch nicht aufgehört, als sie sich wehrte. Ihr Freund ging dann dazwischen und hat den Mann in den Bauch getreten. Die beiden gingen dann zu einer Polizeistreife in der Nähe. Die nahm alle drei mit auf die Wache und konnte auf dem Videomaterial der Überwachungskameras die Übergriffe nachvollziehen. Gegen den Grapscher wird wegen sexueller Belästigung ermittelt und gegen den Freund wegen Körperverletzung.

Hauptbahnhof: Streit im Supermarkt ums Geld

In einem Laden im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs eskalierte ein Streit, weil ein Kunde den Verkäufer beleidigte. Dieser wollte dem Mann dann nichts mehr verkaufen. Sie stritten weiter, bis der Verkäufer die Sache mit einer Watschn beendete. Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn wurden auf den Streit aufmerksam und riefen die Bundespolizei herbei. Gegen die Männer wird ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Schlägerei bis vor die Wache

Zwei Streithähne machten es der Bundespolizei spät in der Nacht noch etwas einfacher: Eine Schlägerei, die am nördlichen Bahnhofsausgang begann, endete nämlich vor der Tür der Wache. Dort sahen die Polizisten durch die Kamera der Gegensprechanlage zwei Männer, die sich schlugen. Sie trennten die beiden und nahmen sie mit auf die Wache. Eine Frau hat die Auseinandersetzung außerdem mit dem Handy gefilmt. Die zwei Schläger wurden nur leicht verletzt, ein Notarzt kam nicht zum Einsatz.

Ostbahnhof: Schlägerei am Gleis

Heftiger eskalierte ein Streit am Montagabend am Ostbahnhof. Eine Gruppe von acht bis zehn Männern hat sich laut Polizei in der S4 gestritten, die vom Zentrum ostwärts unterwegs war. Ein 48-jähriger Mann ist eingeschritten und hat die Streithähne getrennt. Am Ostbahnhof sind sie dann ausgestiegen und der Streit eskalierte zwischen zwei Männern aus der Gruppe. Eine Zeugin hat beobachtet, wie der eine den anderen ins Gleis schubsen wollte. Das misslang zum Glück, der Mann landete an der Bahnsteigkante. Dann machte sich die Gruppe aus dem Staub, noch bevor die Polizei eintraf. Die wertet jetzt Zeugenaussagen und Videomaterial aus, um den genauen Tathergang zu ermitteln.