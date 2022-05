Betrunkener belästigt Frauen am Ostbahnhof: Passant zeigt Zivilcourage

Am frühen Sonntagmorgen (6.30 Uhr) greift ein 28-Jähriger am Münchner Ostbahnhof couragiert ein, nachdem ein Mann (28) zwei Frauen am Bahnsteig belästigt hat. Der Helfer ist vom mutmaßlichen Täter geschlagen worden.

02. Mai 2022 - 07:45 Uhr | AZ

Ein Mann belästigte am Sonntag gegen 6.30 Uhr zwei Frauen am Ostbahnhof © Bundespolizei