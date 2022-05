Polizei liefert sich Verfolgungsjagd durchs Westend

Eine Frau behindert den Verkehr und fährt bei Rot – die Polizei hält sie auf.

Schwanthalerhöhe - Eine psychisch kranke Frau (56) hat am Samstag im Westend einen Polizeieinsatz verursacht. Gegen 14 Uhr war die Polizei in die Tulbeckstraße gerufen worden. Die Frau saß in einem geparkten roten Mercedes-Transporter und behinderte den Verkehr, in dem sie – immer wenn ein Auto vorbeifuhr – ihre Türe öffnete. Zudem hatte sie versucht, das Fahrzeug eines Paketboten zu beschädigen.

Verfolgungsjagd mit Blaulicht und Sirene

Als die Polizei eintraf, flüchtete sie, die Streife folgte ihr – als sie nicht anhielt schließlich mit Blaulicht und Martinshorn. Die Situation war laut Polizei durchaus gefährlich: An der Bergmannstraße drängelte sich der Transporter an mehreren wartenden Autos vorbei und bog trotz roter Ampel in die Kazmairstraße ab.

Erst an der Beethovenstraße gelang es, die Fahrerin anzuhalten, die "psychisch auffällig" wirkte. Sie versperrte das Auto von innen und weigerte sich auszusteigen, konnte aber überzeugt werden. Die Münchnerin kam in eine Klinik.