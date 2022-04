Einbrecher radelt vollbepackt vom Tatort

Der Mann klaut in einem Imbiss. Lebensmittel und Getränke für 150 Euro packt er in Taschen.

München - Ein Mann, der vollgepackt mit mehreren schweren Taschen frühmorgens kurz nach 6 Uhr durch die Stadt radelt, müsste eigentlich irgendjemand aufgefallen sein.

Einbruch in der Landsberger Straße

Der gesuchte Radler war kurz zuvor bei einem Imbiss in der Landsberger Straße eingebrochen. Eine automatische Überwachungskamera filmte den Unbekannten zwischen 5.50 Uhr und 6.15 Uhr. Er brach die Registrierkasse auf und entnahm das Wechselgeld.

Die Beute: Geld, Lebensmittel und Softdrinks

Anschließend plünderte er den Kühlschrank des türkischen Imbisses. Er nahm Lebensmittel und Softdrinks im Wert von rund 150 Euro. Seine Beute packte er in mehrere Taschen. So bepackt radelte der Einbrecher vom Tatort weg durch die Landsberger Straße in Laim. Der Radler trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose.

Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 089 29100.