Drogenrausch am Steuer: Mann rast mit 130 km/h durch Freimann

Im Drogenrausch soll sich ein 44-Jähriger ein illegales Straßenrennen in Freimann geliefert haben. Teilweise war der Fahrer mit bis zu 130 km/h unterwegs.

Freimann - Ein illegales Autorennen ist ohnehin keine gute Idee. Noch schlechter sieht es aus, wenn der Fahrer zudem berauscht hinterm Steuer sitzt. Und ganz blöd kann es laufen, wenn auch noch die Polizei in der Nähe ist.

Freimann: Mit 130 km/h durch die 30er-Zone

So geschehen am vergangenen Wochenende in Freimann: Samstagnacht wollte eine Streife einen Mazda in der Maria-Probst-Straße kontrollieren. Doch noch bevor es dazu kam, beschleunigte der Fahrer auf bis zu 130 km/h – stellenweise galt hier sogar nur Tempo 30!

Letztendlich konnten die Beamten den Fahrer auf Höhe der Heidemannstraße anhalten. Bei der Kontrolle zeigte der 44-jährige Fahrer aus dem Landkreis München "drogentypische Auffälligkeiten", wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos wurden die Polizisten fündig – sie fanden Drogen "in nicht geringer Menge".

Polizei München geht aktuell von illegalem Straßenrennen aus

Wegen der riskanten Fahrweise des Mannes wird nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ausgegangen. Nach Rücksprache mit der Münchner Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei noch vor Ort Auto und Führerschein des Mannes.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige wieder entlassen. Mit Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie aufgrund eines verbotenen Fahrzeugrennens und des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss im Gepäck. Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.