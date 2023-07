Strandbad am Starnberger See: Geschwister (8 und 12) retten Vierjährigen vor dem Ertrinken

Bange Momente im Starnberger Strandbad: Zwei Geschwister und ihr dazu gekommener Vater bewahren einen Vierjährigen vor dem Ertrinken.

In einem Strandbad am Starnberger See wäre es beinahe zu einer Tragödie gekommen. (Symbolbild)

Starnberg - Mit ihrem beherzten Eingreifen haben zwei Geschwister aus Starnberg am Freitagabend einen Vierjährigen im Schwimmerbecken eines Strandbades am Starnberger See vor dem Ertrinken gerettet. Wie die Polizei berichtet, war es "beinahe zu einem tragischen Unglück" gekommen.

Strandbad Starnberg: Zwei Buben retten Vierjährigen vor dem Ertrinken

Der Vierjährige war gemeinsam mit seinen Eltern aus Nordrhein-Westfalen zur Erholung an den Starnberger See gekommen und dann in den tieferen Bereich des Nichtschwimmerbeckens gesprungen – und das, obwohl er nicht schwimmen konnte und ohne Schwimmhilfen zu nutzen. "Er begann sofort unterzugehen", so die Polizei.

Zwei Geschwister aus Starnberg – ein achtjähriger Junge und ein zwölf Jahre altes Mädchen – bemerkten, dass sich der Bub in Not befand und sprangen ebenfalls in das Becken. Sie hielten ihn über Wasser, bis ihr Vater den Vierjährigen schließlich aus dem Wasser zog.

Strandbad Starnberg: Geretteter Bub vorsichtshalber im Krankenhaus

Angesichts der Tatsache, dass der Bub einige Sekunden unter Wasser war, wurden unter anderem ein Rettungshelikopter und die Feuerwehr angefordert.

Da der Bub jedoch zu keinem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren hatte und der Kindernotarzt nur leichte Verletzungen diagnostizierte, kam er lediglich zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.