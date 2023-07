A99 bei München: Beifahrerin stirbt bei Auffahrunfall an Stauende

Die Frau ist am Freitag so schwer verletzt worden, dass sie nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

01. Juli 2023 - 06:58 Uhr | AZ

Für die Beifahrerin im Auto des Unfallverursachers kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa