Karlsfelder See: Mann verschwunden – Vermisstensuche mit Happy End

In der Nacht will der Mann wohl zu einer Badeinsel schwimmen. Er kommt nicht mehr zurück, weshalb die Einsatzkräfte stundenlang nach ihm suchen. Erst am nächsten Tag gibt es Entwarnung.

Am Dienstagabend hat die Feuerwehr am Karlsfelder See nach einem Vermissten gesucht.

Karlsfeld - Ein Beinahe-Drama am Karlsfelder See (Lkr. Dachau) ist zum Glück gut ausgegangen: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat die Feuerwehr stundenlang im Badesee nach einem Vermissten gesucht – zunächst ohne Erfolg.

Wie die Polizei Dachau am Mittwoch berichtete, waren ein 25-Jähriger und ein 37-Jähriger gegen 21 Uhr beim Baden am Karlsfelder See. Im Wasser trennten sich die beiden, der Jüngere kehrte schließlich zum vereinbarten Treffpunkt am Ufer zurück. Von dem anderen Mann fehlte auch nach über einer Stunde jede Spur, weshalb der 25-Jährige den Notruf alarmierte.

Karlsfelder See: Polizei geht zunächst von Unglück aus

Die Einsatzkräfte gingen aufgrund der Umstände von einem Unglücksfall aus und leiteten zahlreiche Suchmaßnahmen ein. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Polizei mit einem Hubschrauber, das Technische Hilfswerk (THW), Rettungstauscher sowie Feuerwehr und Wasserwacht. Nach mehreren Stunden wurde die Suche in der Nacht dann ohne Erfolg beendet.

Vermisster taucht plötzlich wieder auf

Am Mittwochvormittag dann die Überraschung: Der Vermisste meldete sich bei einer Münchner Polizeiinspektion, nachdem er von Bekannten von der Suche nach ihm erfahren hatte. Wo der 37-Jährige die Nacht verbrachte und warum er sich nicht bei seinem Bekannten zurückmeldete, ist nicht bekannt.