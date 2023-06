32-Jähriger stirbt nach Messerstich: Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Während eines Streits wird ein Mann lebensgefährlich verletzt. Kurze Zeit später stirbt er im Krankenhaus. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar.

Perlach - In der Nacht auf Montag ist ein 32-Jähriger gestorben, nachdem er zuvor lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitten hatte. Wie die Polizei am Dienstag zunächst mitteilte, kam es gegen 1 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Perlach zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau (21) und zwei Männern (31, 32). Der Grund für den Streit ist derzeit nicht bekannt.

Perlach: Mann stirbt infolge von Stichverletzung

Der 32-Jährige erlitt eine lebensbedrohliche Stichverletzung. Nachdem der andere Mann, der Wohnungsinhaber, den Notruf alarmiert hatte, wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Die Polizei nahm den 31-Jährigen und die 21-jährige Freundin des Opfers fest. Beide waren laut Polizei betrunken. Am Tatort stellte die Spurensicherung ein Messer sicher, das womöglich die Tatwaffe ist.

Polizei ermittelt

Die Polizei befragte noch in der Nacht mehrere Anwohner und Bewohner in der Nachbarschaft. Das Kommissariat 11, zuständig für die Aufklärung von Tötungsdelikten, hat die Ermittlungen übernommen.

Am Dienstagnachmittag teilte die Polizei mit, dass den beiden Tatverdächtigen keine konkrete Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte. Der zuständige Richter hat keinen Haftbefehl erlassen, die beiden zuvor Festgenommenen sind wieder auf freiem Fuß. Zwar gehen die Ermittler davon aus, dass einer der beiden die Tat begangen habe, bisher könne man aber nicht sagen, wer es gewesen sei.