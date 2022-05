Starnberger wirft Molotow-Cocktail auf Polizisten

Die Starnberger Polizei wird bei einem Hausbesuch in Starnberg von einem Molotow-Cocktail überrascht. Zwei Beamte verletzen sich dabei leicht.

Starnberg - Polizeibeamte wollten am Mittwochmorgen bei einem Starnberger eine sogenannte "erkennungsdienstliche Behandlung" durchführen. Das heißt, sie wollten Informationen zu seiner Person sammeln (Name, Alter, Geschlecht, Körpermerkmale, Fingerabdrücke, etc.).

Der 37-jährige hatte sich aber in seiner Wohnung an der Berger Straße verbarrikadiert und wollt die Beamten nicht reinlassen. Die Polizei verschaffte sich dennoch Zugang zur Wohnung. Der Mann antwortete darauf mit einem Molotow-Cocktail, den er in Richtung der Beamten warf.

Molotow-Cocktail: Keine Verletzten

Durch den Molotow-Cocktail wurde keiner der Polizisten verletzt. Zwei haben sich aber laut Polizei leicht verletzt, als sie sich aus der Wohnung zurückzogen. Sie wurden im Krankenhaus behandelt.

Danach haben die Beamten den Mann überwältigt und festgenommen. Das Feuer wurde rasch gelöscht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen vorsätzlicher Tötung, der Mann wird voraussichtlich am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.