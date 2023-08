Schwerer Verkehrsunfall bei Freising fordert drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall wird ein Auto in den Seitengraben geschleudert. Der 64-jährige Fahrer muss daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Hohenkammer - Am Freitag ereignete sich auf der B13 im Landkreis Freising ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 44-jähriger Autofahrer am Freitag auf die Bundesstraße 13 in Richtung Hohenkammer (Landkreis Freising), als er einen aus dieser Richtung kommenden, vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Autofahrer übersah.

Dieser versuchte noch auszuweichen, was allerdings nicht glückte. In der Folge stießen die Autos im Kreuzungsbereich zusammen, wodurch der Wagen des 64 Jahre alten Mannes ins Schleudern geriet und gegen eine Ampel prallte. Anschließend kam das Fahrzeug im Graben zum Stehen.

Unfall auf der B13: Staatsanwaltschaft setzt Gutachter ein

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn daraufhin aus seinem Fahrzeug befreien. Durch den Aufprall erlitt der 64-Jährige schwere Verletzungen am Kopf und Oberkörper, sodass er nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen wurde. Der 44-jährige Unfallverursacher und seine Tochter wurden leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 23.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Landshut setzte zu Ermittlung der Unfallursache einen Gutachter ein. Die B13 war in Folge des Unfalls für etwa fünf Stunden gesperrt.