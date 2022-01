Schäftlarn: Erwischt mit Drogen hinterm Steuer - Beifahrerin will Polizei bestechen

Die Polizei hat einen Mann kontrolliert, der zuvor offensichtlich Drogen konsumiert hatte. Die Beifahrerin des 31-Jährigen wollte die Beamten daraufhin bestechen und bot ihnen mehrere tausend Euro an.

Schäftlarn - Dreister Bestechungsversuch im Münchner Umland! In der Nacht auf Montag hat die Grünwalder Polizei auf der Starnberger Straße einen Audi aufgehalten, der verdächtig wirkte. Ein 31-Jähriger mit rumänischer Staatsbürgerschaft saß am Steuer. Neben ihm: eine 20-Jährige, auch Rumänin. Beide Personen haben keinen Wohnsitz in Deutschland.

Die Beamten entschieden sich, einen Drogenschnelltest beim Fahrer durchzuführen. Der schlug an: Kokainspuren. Die Polizisten erklärten dem Fahrer nun, dass sie ihn wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit anzeigen: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Nach Bestechungsversuch: Frau muss hohe Kaution hinterlegen

Nun schaltete sich die Beifahrerin ein. Die 20-Jährige stieg aus und machte ein unmoralisches Angebot. Sie wollte den Beamten 3.000 Euro zahlen, falls sie auf die Anzeige verzichten.

Jetzt leiteten die Beamten zusätzlich ein Strafverfahren gegen die Frau ein. Sie nahmen sie fest, kontaktierten die Staatsanwaltschaft. Nachdem die Frau eine hohe Kaution hinterließ, ließen sie die Beamten wieder frei.