Schädelbasisbruch! Mann (55) von Schläger-Trio schwer verletzt

Die Bundespolizei München sucht drei bis dato unbekannte Männer, die einen 55-Jährigen am S-Bahn-Halt Taufkirchen schwer verletzt haben.

Blick auf den Bahnsteig an der S-Bahn-Station Taufkirchen. (Archivbild)

Taufkirchen - Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit drei Männern liegt ein 55-Jähriger mit einem Schädelbasisbruch im Krankenhaus.

Begann der Streit bereits in der S3 in Richtung Taufkirchen?

Wie die Bundespolizei berichtet, begann der Streit zwischen dem Taufkirchner und dem bis dato unbekannten Trio womöglich bereits in einer aus der Innenstadt kommenden S3, bevor das Ganze gegen 21.30 Uhr an der S-Bahn-Station Taufkirchen (Landkreis München) eskalierte.

55-Jähriger mit Kopfverletzungen – keine Lebensgefahr

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München meldete der Bundespolizei die körperliche Auseinandersetzung, vor Ort fanden die alarmierten Beamten dann den Mann, der mit einer Kopfverletzung am Boden lag und nicht ansprechbar war.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Münchner Krankenhaus, wo ein Schädelbasisbruch diagnostiziert wurde, Lebensgefahr besteht nicht.

Bundespolizei startet Zeugenaufruf

Zeugen vor Ort berichteten, dass der Mann mit drei Unbekannten am Bahnsteig in eine Auseinandersetzung geraten sei, sie verließen den Bahnsteig dann jedoch Richtung Eschenstraße.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Trio nicht mehr am Bahnsteig – erste Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Laut Zeugen soll es sich um drei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren mit südländischem Aussehen handeln, die zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sind.

Zeugenaufruf der Bundespolizei: Wer kann Angaben zu den Vorgängen am S-Bahn-Halt Taufkirchen und in der S-Bahn machen? Wer hat Hinweise zu möglichen Tätern? Sachdienliche Angaben bitte unter der Rufnummer 089/515550-1111 an die Bundespolizeiinspektion München.