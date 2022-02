S-Bahn-Unglück: Bergung der Züge abgeschlossen

Nach dem schweren S-Bahn-Unfall südlich von München ist die Bergung der Züge abgeschlossen. Zugleich laufen die Untersuchungen zur Unglücksursache. Doch es wird dauern, bis hier Klarheit herrscht.

Aufräumarbeiten am Freitag.

Uwe Lein/dpa 4 Aufräumarbeiten am Freitag.

München/Schäftlarn - Die Aufarbeitung des S-Bahn-Unglücks von Schäftlarn dauert an. Während die Ermittler Zeugen befragen und Datenberge durcharbeiten, wurde an der Unfallstelle im Landkreis München weiter aufgeräumt. Am Freitagnachmittag konnte dann die Bergung der beiden Züge abgeschlossen werden.

Bis in den Abend hinein waren die Trupps am Donnerstag bei Wind und Regen mit der Bergung der Züge beschäftigt. Mit Hilfe von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk konnten am Freitag die Bergungsarbeiten dann beendet werden.

Wann S-Bahnen auf der Strecke wieder fahren können, steht noch nicht fest. Erst nach der nun erfolgten Bergung der Züge, können die Schäden begutachtet und behoben werden, hieß es von der Deutschen Bahn.

S-Bahn-Unglück: Menschliches oder technisches Versagen?

Unterdessen konzentrieren sich die Ermittlungen nach dem S-Bahn-Zusammenstoß zunehmend auf ein auf Rot stehendes Haltesignal – und auf einen der Triebwagenführer. Der 54-Jährige, der noch schwer verletzt im Krankenhaus behandelt wird, habe vermutlich ein Haltesignal überfahren, erläuterten Ermittler. Es sei aber noch zu früh zu sagen, ob es sich dabei um menschliches oder technisches Versagen gehandelt habe.

Der Triebwagenführer des S-Bahn-Zuges aus Wolfratshausen war am Bahnhof Ebenhausen-Schäftlarn Richtung München losgefahren, obwohl die verspätete S-Bahn aus München noch auf der eingleisigen Strecke war.

Warum ein Sicherungssystem die Fahrt nicht stoppte, ist offen. Die Ermittlungen werden Wochen, vielleicht auch Monate dauern. Bei dem Unfall am Montagnachmittag war ein 24-jähriger Fahrgast getötet worden, 18 Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer. Zu den Schwerverletzten zählt auch der 21-jährige Triebwagenführer der S-Bahn aus München.