S-Bahn-Unglück in Schäftlarn: Polizei klärt über Ermittlungsstand auf

Drei Tage nach dem schrecklichen S-Bahn-Unfall bei Schäftlarn hat die Bergung der S-Bahn-Züge begonnen. Polizei und Staatsanwaltschaften haben indes über den aktuellen Ermittlungsstand informiert.

Schäftlarn - Menschliches oder technisches Versagen? Diese Frage konnte von den Ermittlern auch am Donnerstag, drei Tage nach dem S-Bahn-Unglück bei Schäftlarn, noch nicht endgültig beantwortet werden. Es wäre "zu früh und auch falsch" jetzt schon etwas diesbezüglich zu sagen, erklärte Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Gutachter war schon in Bad Aibling vor Ort

Bereits am Dienstag war ein Gutachter aus Stuttgart vor Ort, der auch das Zugunglück von Bad Aibling im Februar 2016 untersucht hatte. Ihm zufolge sei die sichergestellte Datenmenge mit der eines Flugzeugsabsturzes vergleichbar. Auch deshalb bat Leiding weiterhin um Geduld – "da kann man kein schnelles Ergebnis erwarten", sagte sie.

Oberstaatsanwältin Anne Leiding, der Leiter der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums München, Steffen Küpper (m.), und Pressesprecher Andreas Franken bei der Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft. © Felix Hörhager/dpa

Auch Steffen Küpper, der Leiter der Verkehrspolizei, war bei der Pressekonferenz dabei. Ihm zufolge sei das Zugsignal in Richtung München nach derzeitigem Erkenntnisstand Rot gewesen. "Ich möchte mich auf das beschränken, was wir wissen", sagte er.

Am Montagnachmittag waren die beiden S-Bahnen bei Ebenhausen-Schäftlarn auf eingleisiger Strecke zusammengestoßen. Ein 24-jähriger Fahrgast kam dabei ums Leben, vier Personen wurden laut Küpper schwer verletzt – darunter auch die beiden Lokführer. Rund 25 weitere Personen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Insgesamt waren jeweils rund 60 Fahrgäste in den beiden Zügen.

In Summe waren im Rahmen des Unglücks rund 800 Einsatzkräfte vor Ort – neben Beamten der Münchner und Bundespolizei unter anderem auch Rettungskräfte sowie Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW).

Polizei durchsucht Wohnung von Zugführer

Im Rahmen der Ermittlungen wurden zahlreiche Speichermedien - darunter auch die Datenschreiber der S-Bahnen sowie die interne Kommunikation - sichergestellt, die nun auswertet werden müssen. Dafür hat die Polizei die Ermittlungsgruppe "S-Bahn" mit insgesamt acht Beamten eingerichtet.

Laut Leiding wurden kurz nach dem Unfall bei beiden Zugführern bezüglich einer möglichen Alkoholisierung Blutentnahmen durchgeführt – beide hatten 0,0 Promille. Bei den Fahrdienstleitern in Wolfratshauen und Höllriegelskreuth gab es einen Atemalkoholtest, der ebenfalls negativ ausfiel. Auch die Handys der Fahrdienstleister wurden sichergestellt, ihre Mobiltelefone stellten sie freiwillig zur Verfügung.

Die aufeinander geprallten S-Bahnen stehen an der Unfallstelle. © Matthias Balk/dpa

Einer der beiden Zugführer, ein 54-Jähriger aus Fürstenfeldbruck, werde laut Leiding von der Staatsanwaltschaft aktuell als Beschuldiger geführt. Am Mittwoch konnte er im Krankenhaus vernommen werden, noch in der Unfallnacht durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes. Seinem Verteidiger zufolge wolle er sich aktuell nicht zum Unfall äußern. Den aktuellen Ermittlungen zufolge überfuhr er nach einem regulären Halt am Bahnhof in Ebenhausen vermutlich ein Haltesignal.

Sollte es sich bei dem S-Bahn-Unglück tatsächlich um menschliches Versagen handeln, bestehen laut Leiding die Straftatbestände der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen sowie der Gefährdung des Bahnverkehrs.

S-Bahn-Unglück: Bergung der Züge hat begonnen

Indes hat die Deutsche Bahn (DB) bereits am Donnerstagvormittag mit der Bergung der Züge begonnen.

Eine Spezialfirma rückte am Morgen mit einem Kran an, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk unterstützen die Aktion. Eine Diesellok brachte einen Gerätezug mit Spezialwerkzeugen. Zur Vorbereitung war bereits am Vortag der Fahrdraht der Oberleitung auf einer Länge von mehreren Hundert Metern abgebaut worden. Wie lange die Arbeiten dauern werden, sei noch offen, sagte ein Bahnsprecher. Steffen Küpper zufolge sei "in den nächsten Tagen" wieder mit einem Freigeben der Strecke zu rechnen.