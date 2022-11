S-Bahn-Streit: 21-Jähriger durch Unbekannten verletzt

Bei einer Auseinandersetzung werden zwei Männer handgreiflich. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

In der S8 Richtung Flughafen ist es am Dienstagmorgen zum Streit zwischen mehreren Männern gekommen. (Symbolbild)

Hallbergmoos - In einem Zug der Linie S8 in Richtung Flughafen ist es am Dienstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, einer von ihnen wurde dabei verletzt.

Zwei Männer werden bei Auseinandersetzung handgreiflich

Nach Angaben der Bundespolizei trafen mehrere Beamte am Bahnhof Hallbergmoos gegen 7.10 Uhr auf einen 22-Jährigen aus Freising, der aus der Nase blutete. Auf Nachfrage gab dieser an, in der S-Bahn mit mehreren Personen in Streit gekommen war, bevor er und ein anderer Mann schließlich handgreiflich wurden. Von dem anderen Mann sei der Freisinger zudem bedroht und beleidigt worden.

In Hallbergmoos seien daraufhin alle Beteiligten aus der S-Bahn ausgestiegen. Durch erste Ermittlungen der Beamten vor Ort konnten zwei Zeugen ausfindig gemacht und die Identität des zunächst Unbekannten geklärt werden. Es handelt sich um einen 21-Jährigen, welcher zunächst allerdings nicht angetroffen werden konnte.

Videos aus S-Bahn sollen bei Ermittlungen helfen

Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gegen den 21-Jährigen. Gegen den 22-Jährigen wird ebenfalls wegen Körperverletzung ermittelt. Hierzu werden auch Videoaufzeichnungen der S-Bahn ausgewertet, insbesondere um den Tatablauf rekonstruieren zu können.