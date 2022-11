Halloween in München: Eine ruhige Angelegenheit

Die Polizei zählt im Stadtgebiet 40 Körperverletzungen unter Jugendgruppen und 19 Sachbeschädigungen.

München - Die Gruselnacht verlief aus polizeilicher Sicht in München offenbar ziemlich ruhig: 160 Mal rückte die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet aus. Das sind jedenfalls die Fälle mit "Bezug zu Halloween", wie die Polizei mitteilt.

Halloween in München: Wieder mehr Arbeit für die Polizei

Im Vergleich zu vorigen Jahren ist das zwar eine Zunahme, da galten aber auch noch Corona-Beschränkungen und das Wetter war nicht so mild wie heuer. Am meisten rückte die Polizei laut eigener Aussagen wegen Meldungen von Ruhestörungen aus – Fälle, die sich oft schon erledigt hatten, bevor die Polizei überhaupt vor Ort war.

Insgesamt 19 Mal wurde die Polizei wegen Sachbeschädigung an Häusern oder an Autos alarmiert. Außerdem wurden am S-Bahnhof Furth (bei Deisenhofen) mehrere Glasscheiben zertrümmert. Eine Zahl, die dennoch aufhorchen lässt: 40 Mal wurden Körperverletzungen gemeldet. Nach Aussagen der Polizei seien die meisten dieser Delikte in Jugendgruppen passiert, die Verletzungen waren jeweils leicht.