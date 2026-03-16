"Rückbaubare Holzkonstruktion": Lidl ersetzt Filiale in Kirchheim bei München

Der Abriss der alten Lidl-Filiale in Kirchheim soll Mitte April beginnen, die Neueröffnung des Marktes in Holzbauweise ist an gleicher Stelle für den Spätherbst geplant.

Nach der Ende 2024 eröffneten Filiale an der Pelkovenstraße in Moosach entsteht am Standort in Kirchheim demnächst der zweite Lidl-Markt in Holzbauweise im Großraum München.

"Nachhaltige und energieeffiziente Einkaufsstätte": Lidl ersetzt bisherige Filiale in Kirchheim

Seit über 23 Jahren sichere der Lebensmitteleinzelhändler "die zuverlässige Nahversorgung" an der Fraunhoferstraße in Kirchheim im Landkreis München. Man entwickle das Filialnetz "kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiter", teilte das Unternehmen mit: "Mit der Holzbaufiliale bietet der Frische-Discounter seinen Kunden künftig eine deutlich modernere, nachhaltige und energieeffiziente Einkaufsstätte mit noch attraktiveren Einkaufsbedingungen."

Lidl-Markt in Holzbauweise soll im Spätherbst öffnen

Der Rückbau der alten Filiale soll Mitte April beginnen und anschließend der Neubau starten. Die Neueröffnung ist nach aktuellem Stand für Spätherbst 2026 geplant. "Mit der nachhaltigen Filiale in Holzbauweise hat Lidl einen Filialtypen entwickelt, der sich durch seine umweltfreundliche Bauweise sowie besondere Energieeffizienz auszeichnet", schreibt der nach Anzahl der Filialen hinter Aldi zweitgrößte Discounter-Konzern der Welt.

Das Baukonzept ziele darauf ab, "den Energieeinsatz und damit den Kohlenstoffdioxidausstoß zu minimieren sowie die Recyclingfähigkeit bei der Demontage zu maximieren". Dazu verwende man unter anderem für die neue Filiale "eine lösbare und rückbaubare Holzkonstruktion ohne Verbundstoffe" – diese ließen sich im Recyclingprozess problemlos trennen. Eine Glasfront soll für viel Tageslicht im Innenraum sorgen, und die Verkaufsfläche soll von bisher 800 Quadratmetern auf insgesamt rund 1300 Quadratmeter steigen.