Retter in Kirchheim attackiert: 19-Jähriger geht auf Sanitäter los

Der Mann war so aggressiv, dass er fixiert werden musste. Der Sanitäter klagte nach dem Angriff über Schmerzen im Gesicht.

Kirchheim – In Kirchheim hat am Montagmorgen ein 19-Jähriger einen Sanitäter attackiert und am Kopf getroffen. Die Rettungsdienstbesatzung war zuvor zu Hilfe gerufen worden, weil der 19-Jährige reglos und offenbar betrunken am Boden des S-Bahnhofs lag.

Als die Besatzung des Rettungdienstes der Berufsfeuerwehr München mit den Rettungsmaßnahmen begann, kam der bis dahin Bewusstlose zu sich und schlug auf einmal wild um sich. Er traf den 49-jährigen Sanitäter mehrfach am Kopf und beschädigte dessen Brille. Der Sanitäter trug keine sichtbaren Verletzungen davon, klagte jedoch über Schmerzen im Gesichtsbereich. Zur Untersuchung begab er sich später in ein Krankenhaus.

Sanitäter attackiert: Polizei muss kommen

Weil der Mann weiter aggressiv war, mussten die Sanitäter ihn zu Boden bringen. Die verständigte Bundespolizei übernahm den aus Sierra-Leone stammenden Mann schließlich und brachte ihn auf die Wache am Ostbahnhof. Nachdem er sich beruhigt hatte und die Sachbearbeitung abgeschlossen war, durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen ihn wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Behinderung von Rettungskräften.