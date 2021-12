Rentner verwechselt Rückwärtsgang: Mädchen schwer verletzt

Der 73-Jährige wollte ausparken, als er versehentlich den Vorwärtsgang einlegte. Eine Mutter mit ihrer Tochter wurde zwischen seinem Auto und einem zweiten eingeklemmt.

Neubiberg - Die 38-Jährige war gerade mit ihrer Tochter am Kofferaum ihres Mercedes in der Friedenstraße in Neubiberg, als plötzlich das hinter ihr geparkte Auto einen Satz nach vorne machte und die beiden einklemmte.

Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer, ein 73-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, versucht, aus der Parklücke auszuparken. Dabei verwechselte er Vorwärts- und Rückwärtsgang. Er gab Gas und sein Opel schoss nach vorne.

Die 38-Jährige wurde leicht, ihre Tochter schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.