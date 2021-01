Rangelei mit Tierabwehrspray nach Streit um Maske in S-Bahn

Weil ein Mann seine Maske unter der Nase getragen hat, ist es am S-Bahnhof Taufkirchen (Landkreis München) zu einer Rangelei mit Tierabwehrspray gekommen.

Eine S-Bahn fährt am Ostbahnhof in München (Bayern) aus einem Tunnel. Foto: Frank Leonhardt/Archivbild

Taufkirchen - Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 49-jähriger Mann aus Giesing einen 47-Jährigen am Freitag in der S3 in Richtung Holzkirchen mit einer Geste dazu aufgefordert, die Mund-Nasen-Bedeckung ordentlich aufzusetzen.

Der Kroate aus Haidhausen reagierte darauf aber nicht, sondern stieg beim Halt in Taufkirchen aus. Der 49-Jährige folgte ihm. Am Bahnsteig kam es dann zu einer Rangelei.

Laut Polizei war ein ausgestreckter Mittelfinger in Richtung des Kroaten der Auslöser. Der Giesinger zog den Angaben zufolge aus Angst vor einer Attacke ein Tierabwehrspray und sprühte es mehrmals in das Gesicht des 47-Jährigen. Der Mann aus Giesing erlitt blutige Abschürfungen am Schienbein und der Handfläche. Der Mann aus Haidhausen wies Augenreizungen auf.

Nach Auswertungen von Videoaufzeichnungen wurden gegen beide Männer strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Das Tierabwehrspray wurde sichergestellt.