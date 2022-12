Puchheim: Vier Verletzte nach Hausbrand

Noch ermittelt die Polizei die Brandursache. Hinweise auf absichtliche Brandstiftung hätten die Ermittler bislang aber nicht gefunden, so die Beamten.

Puchheim - Bei einem Hausbrand in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Drei Männer erlitten bei Löschversuchen Rauchvergiftungen, ein weiterer Mann wurde mit leichten Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Puchheim: Feuer brach in einem Gartenhaus aus

Das Feuer war demnach am Sonntag in einem Gartenhaus ausgebrochen, die Flammen griffen auf das Wohnhaus über.

Dessen Fassade wurde durch den Brand beschädigt, der Dachstuhl weitgehend zerstört. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Hinweise auf absichtliche Brandstiftung hätten die Ermittler bislang aber nicht gefunden, teilte die Polizei weiter mit.