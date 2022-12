Tutzing: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf glatter Straße

Beim 21-jährigen Unfallverursacher prüft die Polizei, ob er Alkohol getrunken hatte. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt.

Tutzing - Bei einem Unfall auf glatter Straße bei Tutzing (Landkreis Starnberg) sind fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Ein 21-Jähriger kam am Sonntag bei winterlichen Verhältnissen in einer Kurve ins Bankett und anschließend in den Gegenverkehr, teilte die Polizei mit. Ein entgegenkommender Wagen mit drei Insassen prallte frontal in das schleudernde Auto des jungen Mannes.

Schwerverletzte mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Sowohl der Beifahrer des 21-Jährigen als auch ein Beifahrer im anderen Fahrzeug wurden schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Auch die anderen Unfallbeteiligten kamen mit Verletzungen in Kliniken.

Beim Unfallverursacher prüft die Polizei, ob er Alkohol getrunken hatte. Es sei dazu bei ihm Blut abgenommen worden, berichtete ein Polizeisprecher. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.