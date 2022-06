Pop-up-Radstationen der Bahn: Mit dem Radl vom Bahnhof an den Badesee

An fünf ausgewählten Ausflugbahnhöfen bietet die Bahn nun Leihradl an.

München - Seit 20 Jahren gibt es Call a Bike, die Leihradl der Bahn. Zum Jubiläum gibt's ein besonderes Angebot: An fünf Pop-up-Radstationen in Herrsching (S8), Seefeld-Hechendorf (S8), Starnberg See (S6), Steinebach (S8) und Tutzing stehen von 6. Juni bis 3. Oktober insgesamt 120 Call-a-Bike-Fahrräder zur Ausleihe per App bereit.

Stationen mit Fahrrädern befinden sich direkt an Bahnhöfen

Wer mit S-Bahn oder Regionalzug ins Fünf-Seen-Land fährt, kann direkt am Bahnhof umsteigen und die Umgebung erkunden. Der Tagespreis fürs Radl liegt bei 5 Euro im Startertarif und nur einem Euro im Premiumtarif.