Kein Chaos in Bus und Bahn: Normalbetrieb zum Start des 9-Euro-Tickets

So lange braucht man mit dem 9-Euro-Ticket in deutsche Städte. Gewählt wurde die kürzeste Verbindung am 1. Juni 2022, Abfahrtszeit ab 6 Uhr. Berlin dauert besonders lange, weil für eine kürzere Verbindung zwischen Elsterwerda und Berlin das 9-Euro-Ticket nicht gilt.

© Grafik: Sophie Anfang/Wikimedia Commmons