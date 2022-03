Polizeihubschrauber im Einsatz: "Entführung" in Neubiberg entpuppt sich als Junggesellenabschied

In dem Notruf ist von vier Männern mit Sturmhauben die Rede gewesen, die einen Mann mit einem Sack über dem Kopf in ein Auto gezerrt hätten. Die Polizei ging von "einer akuten Gefährdungslage" aus und reagierte entsprechend.

Neubiberg - Dieser Notruf hat einen großen Polizeieinsatz ausgelöst - denn er ließ Schlimmes vermuten.

Entführung in Neubiberg? Mann mit Sack über dem Kopf in Auto gezerrt

Wie die Polizei berichtet, war sie am Dienstag gegen 14 Uhr darüber informiert worden, dass in Neubiberg (Landkreis München) vier mit Sturmhauben maskierte Männer einem Mann einen Sack über den Kopf gezogen und ihn in ein Auto gezerrt hätten.

"Nachdem aufgrund dieser Mitteilung von einer mutmaßlichen Entführung und somit von einer akuten Gefährdungslage ausgegangen werden musste, wurden unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen veranlasst", so die Polizei weiter.

Polizei stoppt gesuchtes Fahrzeug im Bereich des Flughafens

Zahlreiche Streifen der Münchner Polizei setzten sich in Bewegung, ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz und zusätzliche Spezialkräfte wurden alarmiert.

Auf der Autobahn 99 stieß die Polizei im Rahmen der Fahndung auf das gesuchte Fahrzeug und stoppte es schließlich im Bereich des Münchner Flughafens - um so eine mögliche Gefährdung der mutmaßlich entführten Person auszuschließen

Junggesellenabschied: "Entführter" sollte nach Mallorca weiterfliegen

Bei der anschließenden Kontrolle entpuppte sich die vermeintliche Entführung als Streich im Rahmen eines Junggesellenabschieds.

Die zwischen 34- und 39 Jahre alten Männer wollten in der Folge nach Mallorca weiterreisen, um den Bräutigam dort wieder zu "entlassen". Die Münchner Polizei prüft nun, inwiefern für den Großeinsatz Kosten zu erheben sind.