Polizei-Kontrollen: Auto-Poser am Aschheimer Autokino

Bei einer Kontrolle in Aschheim zieht die Polizei fünf viel zu laute Autos aus dem Verkehr.

Ein Polizist leuchtet bei einer Kontrolle mit einer Taschenlampe in den Auspuff eines Fahrzeuges. (Symbolbild)

Aschheim - Zu laut, zu schnell, zu nervig: Durch viele Anwohnerbeschwerden und aus eigener Erfahrung heraus hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Schwerpunktkontrolle angesetzt.

Ziel der Kontrollaktion ist Aschheim im Landkreis München gewesen, rund um die Münchner Straße am Aschheimer Autokino. Dort treffen sich laut Polizei regelmäßig Hobbytuner.

Der Ort ist von Tunern wohl nicht zufällig gewählt. Vielleicht lassen sich einige von amerikanischen High-Speed-Filmen verleiten, wie etwa "The Fast and the Furious", die dort manchmal laufen.

Auspuffanlage verändert: Halter viel zu lauter Autos erwarten Bußgelder

Doch Bayern ist nicht die Amerika, hier gelten strenge Regeln für Umbauten. So hat die Polizei in der Kontrollnacht fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, die eventuell gar keine Zulassung mehr hatten, weil ihre Auspuffanlage stark verändert gewesen ist - vor allem extrem laut. Einen Nachweis, dass die Umbauten vom TÜV abgenommen wurden, hatte keiner.

Das wird teuer: Die Autos der Marken BMW, Toyota, Nissan, GM und Dodge wurden abgeschleppt und werden nun genau überprüft. Die Fahrzeughalter - zwischen 26 und 53 Jahre alt - müssen mit hohen Bußgeldern rechnen und auch die Abschlepp- sowie Gutachterkosten übernehmen.