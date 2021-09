Pferdeanhänger verunstaltet: Polizei sucht Nazi-Schmierer

Die Polizei fahndet nach Personen, die einen abgestellten Hänger mit NS-Parolen bekritzelten.

Heimstetten - Unbekannte Täter haben in Heimstetten einen Anhänger mit Nazi-Parolen beschmiert. Nach Angaben der Polizei hatte die Eigentümerin den Pferdehänger in der Bürgermeister-Hausladen-Straße abgestellt. Dort wurde der Hänger dann mit politischen Schmierschriften mit Bezügen zur NS-Zeit verunstaltet.

Die Polizei geht davon aus, dass die Tat im Zeitraum vom 10. bis 27. September 2021 begangen wurde. Das Kommissariat 44, zuständig für politisch motivierte Straftaten aus dem rechten Lager, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Bürgermeister-Hausladen-Straße in Heimstetten Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.