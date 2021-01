Ottobrunn: Mariatsu hatte es eilig - Baby kommt in Sanka auf die Welt

Am Dienstagabend sind Einsatzkräfte der Johanniter überraschend zu Geburtshelfern geworden: Eine 27-Jährige brachte ihre kleine Tochter noch vor der Ankunft im Krankenhaus auf die Welt - beide sind wohlauf.

Die kleine Mariatsu ist in einem Rettungswagen auf die Welt gekommen. (Symbolbild)

Ottobrunn - Am Dienstagabend sind Einsatzkräfte der Johanniter eigenen Angaben zufolge zu einer anstehenden Geburt nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn gerufen worden. Aufgrund der großen Abstände zwischen den Wehen ging man zunächst davon aus, dass für die Fahrt ins Krankenhaus noch genügend Zeit wäre.

Die kleine Mariatsu hatte da allerdings andere Pläne: Nach nur wenigen Kilometern setzten bei ihrer 27-jährigen Mama plötzlich die Presswehen ein. So hielten die Einsatzkräfte der Johanniter kurzerhand am Rand der Rosenheimer Landstraße - direkt im Ortszentrum von Ottobrunn - an, um die werdende Mutter bei der Geburt im Rettungswagen zu unterstützen.

Geburt in Rettungswagen: Tochter und Mutter wohlauf

Ein hinzugezogener Notarzt unternahm daraufhin gemeinsam mit den Rettern eine Erstuntersuchen der Neugeborenen. Die gute Nachricht: Trotz der doch etwas außergewöhnlichen Umstände erfreuen sich sowohl die kleine Mariatsu als auch ihre Mama bester Gesundheit. Beide wurden in den Kreißsaal der München Klinik Neuperlach gebracht.