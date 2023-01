Ottobrunn: Brand in Kindergarten – 16 Kinder ins Freie gerettet

Wegen eines technischen Defekts ist ein Kindergarten in Ottobrunn plötzlich völlig verraucht. Die Betreuerinnen und Betreuer können sich mit den Kindern noch rechtzeitig ins Freie retten.

Ottobrunn - Alarm am Montagmittag in einem Kindergarten in Ottobrunn: Wegen eines technischen Defekts kam es in der Einrichtung zu einer massiven Rauchentwicklung. Zwei Angestellte bemerkten den Rauch gegen 12 Uhr und verständigten daraufhin sofort Feuerwehr und Polizei.

Anschließend konnten sich die sieben Angestellten und insgesamt 16 Kinder ins Freie retten – da waren die Räumlichkeiten bereits stark verraucht. Die Kinder kamen zunächst in einem benachbarten Gebäude unter und wurden später im nachgeforderten Groß-Rettungswagen der Feuerwehr untergebracht. Zwei Mitarbeiter des Kindergartens kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wurden von dort dann aber wieder nach Hause entlassen.

Brand in Kindergarten: Technischer Defekt war Ursache

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war eine defekte Lüftungsanlage die Ursache für den Brand und den Rauch. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Hundert Euro und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.