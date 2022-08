Olching: Hund bei Sommerhitze 40 Minuten in Auto eingesperrt

Während die Halter ein Eis essen gehen, lassen sie ihren Hund im Auto zurück. Die Polizei kann das Tier retten.

Olching - Immer wieder wird davor gewarnt, Tiere und Kinder im Sommer im Auto zu lassen – schon bei 20 Grad und Sonnenschein heizen sich Fahrzeuge innen in kurzer Zeit bis zur Unerträglichkeit auf. Doch noch immer werden neue Fälle bekannt. Dieses Mal aus Olching (Lkr. Fürstenfeldbruck).

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Samstagnachmittag alarmiert, weil sich ein Hund in einem in der prallen Sonne abgestellten Mercedes befand.

Olching: Hund durch Heckscheibe gerettet

Als die Beamten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Olchinger Hauptstraße eintrafen, fanden sie einen stark hechelnden Dackel vor. Die Fenster waren verschlossen, vom Halter fehlte jede Spur. Er war weder telefonisch erreichbar noch konnte er durch Durchsagen in den umliegenden Geschäften gefunden werden.

Um den Hund zu retten, wurde die Heckscheibe des Mercedes eingeschlagen. Mitarbeiter des Supermarktes stellten einen Napf mit Wasser bereit, den das Tier "in einem Zug" austrank, heißt es in der Polizei-Mitteilung.

Kurz nach der Befreiung kamen die Besitzer des Mercedes zurück. Sie hatten sich in einer Eisdiele in der Nähe aufgehalten.

Halter müssen für Schaden selbst aufkommen

40 Minuten lang war der Dackel im Auto eingesperrt, weshalb den Haltern nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz droht. Zudem wird das Veterinäramt informiert.

Für den Schaden durch die eingeschlagene Heckscheibe müssen die Halter selbst aufkommen.