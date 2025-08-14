Olching bekommt Luxus-Spa: Spatenstich für Vabali-Wellnesstempel

Die Spa-Kette Vabali kommt mit ihrem vierten Luxus-Tempel nach Olching. Lange ist um das Projekt gerungen worden. Was genau geplant ist.

So könnte er aussehen, der Olchinger Luxus-Tempel: kinderfrei, mit Außenpool und Zugang zum angrenzenden Stürzer Weiher.

Fernöstliche Tempelanlagen, traumhafte Strände, Yoga und Meditation: Die indonesische Urlaubsinsel Bali ist ein Sehnsuchtsort. Wer den rund sechzehneinhalb Stunden dauernden Flug von München aus nicht auf sich nehmen möchte, hat womöglich bald die Gelegenheit, balinesisches Flair deutlich näher zu erleben.

Der Bau des ersten "Vabali"-Wellnesstempels in Süddeutschland ist gestartet – und zwar in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck). Investor ist die Theune Spa Management GmbH, die bereits Anlagen mit dem an die Urlaubsinsel angelehnten Namen in Berlin (2014), Düsseldorf (2017) und Hamburg (2022) realisiert hat. Allen gemeinsam: die Fernost-Romantik mit Holz, Buddhas und Klangschalen.

Spa-Kette Vabali bei München: Die Wellness-Anlage ist textilfrei

Auf 40.000 Quadratmetern soll sich nun die Olchinger Wellnesslandschaft erstrecken, konkret: im Gewerbepark in Geiselbullach mit Blick auf den Stürzer Weiher. 14 Saunen und vier Dampfbäder sind geplant, zwei Pools, vier Warmwasserbecken sowie ein Seezugang, heißt es vom Betreiber Vabali Spa. Darüber hinaus sollen ein Restaurant, Bars, Massagemöglichkeiten und Day-Spa-Suiten, Ruheräume und ein Hotel mit etwa 120 Betten entstehen.

14 Stunden pro Tag kann man dann dort verweilen, über die genauen Öffnungszeiten kann Vabali Spa auf AZ-Anfrage noch keine Angaben machen. Klar ist dagegen schon die Preisstruktur, die an allen Standorten identisch ist: Je nach Verweildauer (zwei, vier, sechs Stunden oder Tageskarte) werden ohne Ermäßigung zwischen 29,50 Euro und 53,50 Euro fällig.

Pompös auch im Innenbereich: der Pool in Hamburg. © Vabali Spa

Kindertarife gibt es nicht – denn diese sind nicht die Zielgruppe des Spa-Vergnügens. Dazu passt, dass die gesamte Anlage textilfrei ist. Sprich: Saunen und Pools dürfen nur nackt betreten werden, im Liege- und Restaurantbereich sowie auf den Wegen ist aber ein Bademantel Pflicht.

Luxus-Spa soll 60 Millionen Euro kosten

60 Millionen Euro lässt sich der Investor das Luxus-Spa kosten – sowohl die Vabali-Gruppe als auch die Stadt Olching rechnen mit einer Bauzeit von etwa zwei Jahren.

Am Donnerstag war es dann soweit: Ungefähr einen Monat, nachdem das zuständige Landratsamt die Baugenehmigung erteilt hatte, erfolgte der erste Spatenstich. Für den Olchinger Bürgermeister Andreas Magg ist klar: Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Mit der Baugenehmigung seien die Arbeiten seitens der Stadt abgeschlossen, sagt er im Gespräch mit der AZ. „Wir freuen uns über das, was da wächst und entsteht“, so Magg – umso mehr, als dass die Investitionen zu 100 Prozent von der Theune Spa Management GmbH getragen würden.

Der symbolische Spatenstich: Kai Schmidt, Geschäftsstellenleiter München der Peter Gross Bau, mit dem Olchinger Bürgermeister Andreas Magg sowie den geschäftsführenden Gesellschaftern Stephan Theune und Markus Theune. © Vabali SPA / Gerhard Blank

"Das passt doch grundsätzlich ganz gut zu Wellness"

Einen Namen hat die Straße, die zu der Wellnessanlage führen wird, inzwischen auch: Sabbadini-Straße. Benannt ist sie nach dem Münchner Kaufmann Alois Sabbadini. Der, so erläutert Magg, war seinerzeit einer der Schlossherren des in der Nähe stehenden Schlosses Geiselbullach, sei vom Freistaat hochdekoriert gewesen und habe auch eine Kapelle gebaut. „Außerdem kommt der Name aus dem Italienischen – ich finde, das passt doch grundsätzlich ganz gut zu Wellness“, so der Bürgermeister.

Magg sieht den Wellness-Bau als großen Segen für seine Stadt und die Olchinger Bürgerinnen und Bürger: Es solle eine "wohnortnahe, qualitativ hochwertige Wellnessanlage" entstehen.

Ein großer Buddha ziert den Außenbereich des Vabali Düsseldorf. © Vabali Spa

Zudem verspricht das Unternehmen die Schaffung von etwa 250 Arbeitsplätzen. Hinzu kommen Gewerbesteuereinnahmen, die nach Angaben des Betreibers "im hohen sechs- bis siebenstelligen Bereich" liegen sollen, sagt Bürgermeister Andreas Magg.

Nicht alle Olchinger sind vom Spa begeistert

Ganz so begeistert waren in der Vergangenheit jedoch nicht alle von dem Projekt. Zwar stimmte 2024 eine Stadtrats-Mehrheit von 80 Prozent dem für die Realisierung benötigten neuen Bebauungsplan zu, wie Magg bestätigt. Dem waren jedoch mehrere hitzige Diskussionen vorausgegangen, berichtete etwa die "SZ".

Ewald Zachmann von der Partei "Für Olching" schimpfte demnach unter anderem, das Spa werde nicht für die rund 28 .000 Olchinger Einwohner, sondern für den Großraum München gebaut. Weiterer Kritikpunkt: das befürchtete höhere Verkehrsaufkommen vor allem auf der A8 und der B471.

Magg beschwichtigt: Die Gutachter gingen von einer eher mäßigen Zunahme aus, die sogar geringer ausfallen soll als bei einem Gewerbegebiet üblich, da die Verweildauer relativ lang sei und sich der Verkehr somit auf den gesamten Tag verteile. Zudem werde kein Lkw-Verkehr erzeugt.

500 Parkplätze geplant

Auf dem Gelände selbst sind etwa 500 Parkplätze geplant, teils mit E-Lademöglichkeiten. Wo realisierbar soll es Dachbegrünung und Photovoltaik-Anlagen geben sowie Carports mit PV-Anlagen, heißt es. Man rechne mit im Schnitt 500 Besucherinnen und Besuchern pro Tag.

Außerdem habe er „kaum ein Projekt erlebt, für das es so viel Zuspruch gab und so wenig Bedenkenträger.“

Der Olchinger Bürgermeister Andreas Magg. © vabali spa/Gerhard Blank

Der beliebten Therme Erding wolle man dennoch nicht Konkurrenz machen, versichert Magg. Das ergebe sich schon allein aus der deutlich geringeren Größenordnung des Vabali Spa.

Anscheinend ist aber nicht nur Magg, sondern auch die Theune Gruppe fest vom Gelingen des Konzepts überzeugt: Obwohl der Bau in Olching noch lange nicht abgeschlossen ist, plant man offenbar schon den nächsten Luxus-Tempel: in Wien. Vorher heißt es nun aber: Erst die (Bau-)Arbeit, dann das Wellnessvergnügen.