Oberschleißheim: Drei Verletzte nach Unfall mit Gegenverkehr

Eine 58-Jährige ist schwer verletzt, nachdem sie mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Fahrzeugen kollidiert ist. Die Ursache ist noch unklar.

Bei einem Unfall auf der B471 am Freitagmorgen wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. (Symbolbild)

Oberschleißheim - Am Freitagmorgen ist eine Frau bei Oberschleißheim gegen 8.40 Uhr mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Sie fuhr auf der B471 in Richtung Dachau.

Auto kommt erst nach zwei Kollisionen zum Stehen

Wie die Polizei mitteilt, kollidierte sie dabei frontal mit einem Sattelzug. Durch den Aufprall wurde der Fiat der Frau zurück auf ihren Fahrstreifen geschleudert. Dort kollidierte sie mit dem VW eines 36-jährigen Mannes. In der Folge stieß der Fiat gegen die Leitplanke und kam dort schließlich zum Stehen.

Fahrerin schwer verletzt, zwei Männer leicht

Die 58-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Noch am Unfallort wurde sie durch den Rettungsdienst erstversorgt und dann zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Kraftfahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der dritte Beteiligte, der 36-jährige Fahrer des VW, wurde ebenfalls leicht verletzt, ging allerdings selbst zum Arzt.

Im Verlauf der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge war die B471 in beide Richtungen für ca. vier Stunden komplett gesperrt.

Sachschaden: Mehrere Zehntausend Euro

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache hat die Münchner Verkehrspolizei weitere Ermittlungen aufgenommen.