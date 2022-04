Bayrischzell: Autofahrer macht mit 1,26 Promille Irrfahrt über Felder

Eine nächtliche Irrfahrt bei Bayrischzell im Landkreis Miebach kostet einen 50-Jährigen knapp 20.000 Euro und seinen Führerschein.

Bayrischzell - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 50-Jähriger bei Fischbachau (Kreis Miesbach) mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und anschließend über eine Weide nach Bayrischzell gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wie die Polizei Miesbach mitteilte, habe die Volvo-Alarmzentrale in Wien gegen 4.15 Uhr eine Unfallmeldung mit der Standortangabe "Fischbachau/ Abzweig Hagnberg" erhalten, woraufhin Polizei und Rettungsdienst alarmiert wurden.

Irrfahrt über eine Weide bis nach Bayrischzell

Am Unfallort eingetroffen konnten die Rettungskräfte nur feststellen, dass ein Pkw auf der B307 von Bayrischzell in Richtung Fischbachau gefahren und auf der geraden Strecke nach rechts abgekommen sein musste. Die Reifenspuren zeigten, dass der Autofahrer die Böschung hinabgefahren und schließlich auf einer Weide gelandet sein musste.

Vom Fahrzeug und dem Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Kurz nach 5 Uhr teilte ein Anwohner aus Bayrischzell schließlich mit, dass er zunächst ein seltsames Geräusch gehört und dann gesehen habe, wie ein Mann einen völlig demolierten Pkw auf dem Parkplatz der BRB in Bayrischzell abgestellt hatte.

Fahrer wollte eigentlich nur Zigaretten kaufen

Wenig später konnte eine Polizeitreife in Bayrischzell einen alkoholisierten 50-jährigen Mann aus Rott am Inn antreffen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den gesuchten Fahrzeugführer.

Er gab an, mit seinem beiden Söhnen in einem Hotel in Bayrischzell Gast zu sein. Als die beiden schliefen, wollte er sich nach eigenen Angaben eigentlich nur Zigaretten holen, was dann aber in einer Irrfahrt endete. Aufgrund des festgestellten Alkoholgehalts im Blut von 1,26 Promille wurde der Führerscheins des Unfallfahrers sichergestellt, am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.