Großbrand bei Fischbachau: Rund eine Million Euro Schaden

Im Landkreis Miesbach ist ein Bauernhaus komplett ausgebrannt. Das Feuer war so enorm, dass rund 200 Feuerwehrleute bis tief in die Nacht im Einsatz waren.

Fischbachau – Bei dem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Oberbayern ist ein Schaden in Höhe von einer Million Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist das Feuer am Samstagabend bei Fischbachau (Landkreis Miesbach) ausgebrochen. Bei dem Brand wurde das Wohnhaus komplett zerstört.

Brand in Fischbachau: Rund 200 Helfer im Einsatz

Weil zunächst für einen derart massiven Brand zu wenig Löschwasser zur Verfügung stand, wurde die sogenannte Dispo-Gruppe "Pendelverkehr" nachalarmiert. Von der rund 500 Meter entfernten Elbacher Ortsmitte wurde das Löschwasser zum Brandort geleitet. Rund 200 Einsatzkräfte von 15 Feuerwehren aus den Landkreisen Miesbach und Rosenheim waren im Einsatz und konnten mit vereinten Kräften ein Übergreifen der Flammen auf ein nahes Stallgebäude verhindern.

Mehrere Dutzend Kühe seien aus dem Stall gerettet worden. Es sind den Angaben nach keine Menschen oder Tiere verletzt worden. Warum es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Die Brandermittler der Kripo Miesbach haben unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.