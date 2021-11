Oberhaching: Polizei ermittelt nach Brandanschlag auf Kieswerk

In der Nacht hat es in einem Kieswerk in Oberhaching gebrannt. Die Polizei geht von Brandstifung aus und überprüft, ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Fällen aus München besteht.

03. November 2021 - 12:41 Uhr, aktualisiert am 03. November 2021 - 13:25 Uhr | ls

Oberhaching - Der Notruf ging kurz vor fünf Uhr morgens ein: In einem Kieswerk bei Oberhaching brannten Gebäudeteile und Baumaschinen. Die Feuerwehr brauchte eine Stunde, bis die Flammen gelöscht waren. Es bestand die Gefahr, dass das Kieswerk selbst zerstört wird. Dies konnte von den Einsatzkräften gerade noch verhindert werden. Bei Ankunft der Feuerwehr hatten sich die Flammen durch die brennbare Gummiauflage bereits auf die komplette Länge des Förderstrangs ausgebreitet. Neben diesem Brandherd gab es noch mehrere weitere auf dem Gelände. Nur etwa hundert Meter entfernt brannten mehrere Fahrzeuge, darunter Radlader und ein Lkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, Kripo und Spurensicherung rückten an. Polizei geht von Brandstiftung aus Die Ermittler überprüfen nun, ob es einen Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Brandfällen gibt. Im August etwa wurde ein Brandanschlag auf das Kieswerk im Forst Kasten verübt. Damals hatten der oder die Täter ebenfalls ein Förderband angezündet. Schaden damals: knapp eine Million Euro. Vielen Münchnern dürfte auch noch der Brandanschlag im Mai auf Stromkabel in einer Baugrube am Ostbahnhof in Erinnerung sein. In Folge fiel der Strom aus - teilweise stundenlang. Damals hatten sich Linksradikale zu der Tat bekannt. Lesen Sie auch Landkreis Ebersberg: Rund 1.500 Haushalte ohne Strom X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Gezielter Brandanschlag? Staatsschutz ermittelt Die Polizei prüft im aktuellen Fall nun auch, ob ein etwaiges politisches Motiv hinter der mutmaßlichen Brandstiftung steht. Das Kommissariat 43, zuständig für Straftaten aus dem linken Bereich, hat die Ermittlungen übernommen. "Inwieweit ein solches vorliegt, kann derzeit noch nicht abschließend bewertet werden", heißt es dazu von den Beamten. Noch in der Nacht eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Zeugenaufruf: Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der näheren Umgebung aufgefallen? Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der

Lanzenhaarer Straße und Münchner Straße (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.