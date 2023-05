Nach Sturz auf Hotel-Parkplatz: Messearbeiter erliegt seinen Verletzungen

Ein Messebauer zieht sich bei einem Sturz auf einem Partkplatz in Aschheim eine schwere Kopfverletzung zu. Seine Kollegen bringen ihn erst am nächsten Tag in die Notaufnahme. Tage später verstirbt der Mann im Krankenhaus.

18. Mai 2023 - 15:17 Uhr | AZ

Ein Messebauer verstarb nach einem Sturz. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild