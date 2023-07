Nach Einbruchsserie in Gilching: Münchner Diebesbande gefasst

Nach viermonatigen Ermittlungen gelingt es der Gautinger Polizei, eine Diebesbande dingfest zu machen. Die drei Münchner haben in Gilching fünfmal in Geschäfte eingebrochen.

Gilching - In der Nacht vom 19. auf den 20. März wurde in Gilching fünfmal in Geschäfte in der Römerstraße eingebrochen. Jetzt konnte die Gautinger Polizei alle Fälle aufklären, wie sie mitteilt.

Dank Blut- und DNA-Spuren und Fingerabdrücken, die die drei Täter am Tatort hinterließen, gelang es den Ermittlern sie zu identifizieren. Die drei seien polizeibekannte junge Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren und stammen allesamt aus München.

Münchner Diebesbande: Einer der Täter sitzt bereits in Haft

Der 17-jährige Täter sitzt aktuell bereits in U-Haft, nachdem er im April – ungefähr drei Wochen nach den Gilchinger Einbrüchen – nach zwei weiteren Einbrüchen in einer Gaststätte und einem Kiosk von der Polizei verhaftet wurde.

Unvorsichtige Einbrecher

Das Trio ließ sich während ihrer Taten von mehreren Sicherheitskameras filmen und vergaß in einem der Geschäfte einen Pullover. Auch sonst achteten sie offenbar nicht sonderlich gut darauf, ihre Spuren zu verwischen. Das hat es letztendlich der Kripo und dem LKA ermöglicht, sie zu fassen.

Einbruchs-Trio verursachte knapp 3.500 Euro an Schäden

In Gilching waren die drei Täter im März in einen Supermarkt, drei Gaststätten und einen Getränkemarkt eingebrochen. Bei drei der fünf dreisten Einbrüche konnten sie dabei keine Beute machen und verursachten lediglich Sachschäden. Der insgesamt durch das Trio verursachte finanzielle Schaden lag bei knapp 3.500 Euro.