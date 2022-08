Motorbootfahrer rast über Schwimmer: Suche geht mit speziellem Boot weiter

Ein Motorbootfahrer (64) übersieht am Sonntagnachmittag einen Schwimmer im Starnberger See. Am Dienstag kommt bei der Suche nach dem Münchner (32) ein spezielles Boot mit Sonargerät und Tauchrobotern in größerer Tiefe zum Einsatz.

Mitglieder der Wasserwacht und der DLRG sitzen während der Suche nach einem vermissten Schwimmer am Sonntag auf einem Boot im Starnberger See. Der 32-Jährige soll nach einem Zusammenstoß mit einem Motorboot untergegangen sein.

Berg - Ein 32 Jahre alter Schwimmer wird im Starnberger See bei Berg auch am Dienstag noch vermisst. Der Mann habe sich von einem Schlauchboot aus am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr allein ins Wasser begeben und sei dort mit einem Motorboot kollidiert, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Starnberger See: Münchner schwamm in Höhe des Badegeländes Kempfenhausen

Seine Begleiter hätten den Zusammenstoß, der sich rund 300 Meter vom Ufer bei Berg entfernt ereignete, vom Schlauchboot aus beobachtet: er sei von einem Motorboot überfahren worden und sofort untergegangen.

Auch acht Rettungstaucher und eine Unterwasserdrohne waren im Einsatz

Bei der mehrstündigen Suche wurden Boote, Taucher, ein Hubschrauber, Spürhunde sowie eine Unterwasserdrohne eingesetzt. Bislang konnte der Mann nicht gefunden werden. Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit musste die Suche am Sonntag schließlich gegen 21.30 Uhr abgebrochen werden. Die Suche nachdem vermissten Schwimmer im Starnberger See ist nach Angaben einer Polizeisprecherin am Montag fortgesetzt worden. "Die Wasserschutzpolizei sucht das ganze Areal noch mal ab", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord – ohne Erfolg, weshalb am Dienstag ein spezielles Boot mit Sonargerät und Tauchrobotern für die Suche in größerer Tiefe zum Einsatz zum Einsatz kommt. An Bord seien auch Personenspürhunde, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

"Eine Personensuche unter Wasser ist immer von gewissen Unwägbarkeiten geprägt", erläuterte die am Einsatz beteiligte Kreiswasserwacht Starnberg. "So lässt sich der Ort, an dem eine Person untergegangen ist, nur sehr schwer konkret lokalisieren, selbst wenn man sich unmittelbar an dieser Stelle befand." Wind und Wellen trieben ein Boot rasch davon, außerdem fehlten Fixpunkte zur Orientierung. "Zudem führen mögliche Strömungen dazu, dass Untergegangene gar nicht senkrecht nach unten sinken, sondern unter Umständen viele Meter weit weggetrieben werden. Dadurch lässt sich der abzusuchende Bereich nur sehr schwer abschließend festlegen."

Motorboot sichergestellt und untersucht

Das Motorboot wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft München II bereits sichergestellt, nun soll es ein unfallanalytisches Gutachten geben. Nach Angaben der Wasserwacht stoppte der Fahrer des Motorbootes sofort und beteiligte sich an der Suche nach dem Vermissten. Dem Polizeipräsidium lagen zunächst aber keine weiteren Informationen über den Unfallhergang und etwaige Aussagen des Bootsführers vor. "Es wird jetzt das Verhalten des Bootsführers geprüft, wir haben aber keine konkreten Anhaltspunkte für Fehlverhalten wie Alkohol oder ähnliches", sagte die Polizeisprecherin. Der 64-Jährige habe am Unfalltag derart unter Schock gestanden, dass zunächst keine Vernehmung möglich gewesen sei.

Kriseninterventionsteams des Bayerischen Roten Kreuzes aus Starnberg und München sowie der Johanniter Unfallhilfe betreuten die Angehörigen des Vermissten sowie die Besatzung des Motorbootes.