Verfolgungsjagd in Unterhaching: 14-jähriger Raser flüchtet vor Polizei

Weil eine Streife in Unterhaching ihn kontrollieren wollte, machte sich Autofahrer mit über 100 Sachen aus dem Staub. In Neuperlach wurde er schließlich gefasst: Hinter dem Steuer saß ein 14-Jähriger.

Unterhaching - Kein Wunder, dass der Fahrer eines VW am Samstag um 23 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Unterhaching nicht anhalten wollte: Wie sich kurz darauf herausstellte, ist er erst 14 Jahre alt.

Um der Verkehrskontrolle einer Polizeistreife zu entkommen, beschleunigte der Teenager innerorts auf der Ottobrunner Straße auf über 100 Stundenkilometer und fuhr der Polizei in Richtung München davon. Die brach die Verfolgungsjagd zunächst ab, weil sie laut eigenen Aussagen im Bereich eines Bahnübergangs "eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder Dritter" vermeiden wollte.

Teenie-Raser (14) in Neuperlach gefasst

Die Polizei blieb jedoch nicht untätig und fahndete weiter nach dem Teenie-Raser. In der Charles-de-Gaulle-Straße in Neuperlach hielt ihn dann eine Polizeistreife an. Mit dabei hatte der 14-jährige Raser zwei Kumpel, 18 und 20 Jahre alt.

Der 14-Jährige wurde von der Polizei zu seinen Eltern gebracht. Auf ihn warten Anzeigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.