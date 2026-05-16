Mit bis zu 200 km/h: Münchner liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 46-Jähriger aus München hat sich am Freitagabend auf der A9 einer Polizeikontrolle entzogen und die Flucht mit seinem Auto ergriffen. Das hat nun Folgen für den Mann.

Diese Aktion wird einem Münchner noch ziemlich viel Ärger einbringen. Der 46-Jährige mit türkischer Abstammung war am Freitagabend gegen 22 Uhr mit seinem VW Touran auf der A9 Richtung München unterwegs. Als er einen Streifenwagen der Verkehrspolizeiinspektion Freising erkannte, fuhr er auf die A99 Richtung Stuttgart ab.

Da die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen keine gültige Zulassung hatten, entschlossen sich die Polizeibeamten, beim 46-Jährigen eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Diese sollte auf der A99 an der Anschlussstelle Neuherberg erfolgen, zu diesem Zweck wurde der Münchner mittels Anhaltesignalgeber zum Folgen aufgefordert.

Mit bis zu 200 km/h vor der Polizei geflohen

Der 46-Jährige zeigte allerdings kein Interesse an einer Kontrolle, fuhr zurück auf die Hauptfahrbahn und drückte dann mächtig auf das Gaspedal. Mit Geschwindigkeiten bis zu ca. 200 km/h und riskanten Überholmanövern versuchte sich der Münchner der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr von der A99 auf die A92 weiter und dort an der Anschlussstelle Oberschleißheim in Richtung Oberschleißheim ab. An der Kreuzung Dachauer Straße missachtete er zum ersten Mal eine rote Ampel. Mit Geschwindigkeiten innerorts von bis zu ca. 100 km/h setzte er seine Flucht stadteinwärts fort, dabei ignorierte er wiederholt rote Ampeln. An einem geschlossenen Bahnübergang musste der 46-Jährige dann schließlich halten, wo er von der Polizei gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden konnte.

Dabei stellte sich heraus, dass der 46-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß, das Fahrzeug keine gültige Zulassung hatte und die angebrachten Kennzeichen ursprünglich auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Als Folge wird gegen den Münchner nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Derzeit ist nicht bekannt, ob der 46-Jährige bei seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte. Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich telefonisch bei der Verkehrspolizei Freising (08161/952-0) zu melden.