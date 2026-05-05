Tragischer Unfall im Landkreis München: Jeep erfasst auf Boden liegenden Handwerker
Ein 68-Jähriger aus dem Landkreis München fuhr am Montag mit seinem Grand-Cherokee-Jeep durch Straßlach-Dingharting. Der 68-jährige Deutsche wollte über eine Anliegerstraße nach rechts in die Frankenstraße abbiegen.
Dabei übersah er nach Polizeiangaben einen am Boden liegenden Handwerker. Der 29-Jährige war in einer Einfahrt zu einem Grundstück mit Malerarbeiten beschäftigt. Der Fahrer des Jeeps bemerkte den Mann nicht.
Der Geländewagen erfasste den Handwerker am Rücken, überrollte ihn aber zum Glück nicht. Der 29-Jährige aus dem Landkreis Freising wurde vom Rettungsdienst mit schweren Rückenverletzungen ins Krankenhaus gebracht.
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