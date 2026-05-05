Ein 68-Jähriger am Steuer eines Grand-Cherokee-Jeeps hätte um ein Haar einen am Boden liegenden Handwerker überrollt. Der 29-Jährige kam mit schweren Rückenverletzungen ins Krankenhaus.

Ein 29-Jähriger Handwerker, der von eimem Geländewagen erfast wurde, kam mit schweren Rückenverletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein 68-Jähriger aus dem Landkreis München fuhr am Montag mit seinem Grand-Cherokee-Jeep durch Straßlach-Dingharting. Der 68-jährige Deutsche wollte über eine Anliegerstraße nach rechts in die Frankenstraße abbiegen.

Dabei übersah er nach Polizeiangaben einen am Boden liegenden Handwerker. Der 29-Jährige war in einer Einfahrt zu einem Grundstück mit Malerarbeiten beschäftigt. Der Fahrer des Jeeps bemerkte den Mann nicht.

Der Geländewagen erfasste den Handwerker am Rücken, überrollte ihn aber zum Glück nicht. Der 29-Jährige aus dem Landkreis Freising wurde vom Rettungsdienst mit schweren Rückenverletzungen ins Krankenhaus gebracht.